تأخروا عن طابور الصباح.. إحالة 45 معلمًا للتحقيق بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أحال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، 45 معلماً بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية للبنين، للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية، بعد تأخرهم عن الحضور الصباحي.

وقعت أحداث الواقعة صباح أمس، بعدما رفض مدير المدرسة، توقيع المعلمين في سجلات الحضور، عقب وصولهم في السابعة و45 دقيقة، بعد انتهاء طابور الصباح المقرر في السابعة والربع.

إثر ذلك أبلغ المعلمون غرفة عمليات النجدة، وحرروا محضر إثبات حالة بمركز شرطة أبو حمص، اتهموا فيه المدير بالتعنت في تنفيذ القانون، وإهانتهم أمام زملائهم.

وأكد أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية بأبو حمص، أن المعلمين المحالين للتحقيق لم يلتزموا بمواعيد الحضور، مشدداً على تطبيق تعليمات وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة بضرورة الانضباط الكامل في مواعيد الحضور والانصراف، حرصاً على مصلحة الطلاب.