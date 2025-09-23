إعلان

محافظ بورسعيد يصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لمدرسة قرية الفتح -صور

كتب : مصراوي

03:01 م 23/09/2025
    صرف مكافأة (2)
    صرف مكافأة (4)
    صرف مكافأة (1)
    صرف مكافأة (6)
    صرف مكافأة (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بصرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لمدرسة قرية الفتح للتعليم الأساسي.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده عدد من المدارس، بانتظام الدراسة داخل مدرسة قرية الفتح للتعليم الأساسي، ومدرسة زيدان سند الأساسية، مشيدا بالتزام الطلاب وتواجدهم داخل المدارس منذ بداية العام الدراسي.

وتابع محافظ بورسعيد سير الدراسة داخل الفصول الدراسية وتحدث إلى الطلاب موجها بضرورة الاعتماد على المدرسة ومعلم الفصل والبرامج التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يسهم في رفع الأعباء عن أولياء الأمور، ويحد من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، مؤكدًا دعمه الكامل لمدارس جنوب بورسعيد والمتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

صرف مكافأة محافظ بورسعيد مدرسة قرية الفتح

