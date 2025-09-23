الذهب في الجراج.. شاب يقتل خالته المسنّة بالإسماعيلية والمحكمة تعاقبه

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أيدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، حكم الإعدام على المتهم "أحمد ع.ف.ف"، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل خالته المسنّة “رجاء كساب” داخل شقتها بمنطقة شارع المستشفى بدائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية، في جريمة مروّعة بدافع السرقة.

وتعود أحداث الواقعة إلى العثور على جثمان المجني عليها، وهي في العقد السابع من عمرها، غارقة في دمائها داخل غرفة نومها، وبجوارها آثار بعثرة واضحة بمحتويات المنزل، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن اعتداء عنيف بأداة حادة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم – نجل شقيقة المجني عليها – كان يمر بضائقة مالية، وسبق أن طلب منها مساعدته ببيع أحد أساورها الذهبية. واعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة مستخدمًا “كوريك”، وأرشد عن مكان إخفائه للمشغولات الذهبية التي استولى عليها، حيث دفنها في جراج المنزل.

وخلال جلسات المحاكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة أن ما ارتكبه يمثل خيانة للرحم واعتداءً على النفس التي حرّم الله قتلها.