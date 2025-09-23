محافظ القليوبية يتفقد المعاهد الأزهرية ببنها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية على عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة بنها، يرافقه الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

بدأت الجولة من معهد بنها النموذجي بنين، الذي يضم مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية وتأكد من تهيئة المباني الدراسية واستيفاء متطلبات السلامة بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

وتابع المحافظ جولته بمعهد فتيات بنها الثانوي، حيث التقى بالطالبات في حوار مفتوح قدّم خلاله التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إلى الانتظام في الحضور منذ اليوم الأول، واستثمار الوقت في بذل الجهد والسعي نحو التفوق والنجاح.

وأكد المحافظ في كلمته أن العلم والأخلاق يمثلان معًا أساس النجاح والريادة، موجهًا رسالته للطلاب: "كونوا على قدر المسؤولية، واجعلوا من هذا العام نقطة انطلاق نحو التميز، فبالعلم والأخلاق نصنع الفارق ونحقق الريادة للأزهر وللوطن". كما أعرب عن تقديره لجهود المعلمين وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.

من جانبه، شدد فضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية على التزام الأزهر الشريف برسالته في تخريج أجيال تحمل قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن كل دقيقة داخل المعاهد تمثل استثمارًا في صناعة المستقبل وبناء أمل جديد للوطن والأمة.