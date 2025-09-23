"ناس مش هتصدق".. وزراء ورياضيون ومشاهير ولدوا وتربوا في كفر الشيخ

مصراوي- محافظات:

تلك هي محافظة كفر الشيخ، التي تقع في قلب دلتا النيل، والتي قد يظن البعض أنها مجرد محافظة هادئة، لكنها في الحقيقة هي منبع للعديد من الشخصيات البارزة التي تركت بصمة واضحة في مختلف المجالات.

هذا التقرير يأخذكم في رحلة للتعرف على وزراء ومحافظين، ورياضيين وفنانين، وشخصيات عامة، ربما لا يصدق كثيرون أنهم من أبناء هذه المحافظة العريقة.

فى مجال العلوم والتكنولوجيا انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- العالم أحمد زويل: عالم كيمياء مصري أمريكي حاز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 لاختراعه ميكروسكوبًا يصور التفاعلات الكيميائية في زمن الفمتوثانية، مما أحدث ثورة في مجال الكيمياء. يُعتبر رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ”أبى كيمياء الفيمتو.

2- الدكتور كامل نيروز: عالم متخصص في علم الحيوان، ومؤسس كلية العلوم بجامعة عين شمس وأول عميد لها عام 1950، وأسس قسم علم الحيوان في نفس السنة.

3- الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص: أحد أبرز العلماء المصريين والعرب في مجال البيئة، وقد ترك بصمة واضحة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي. اشتهر ببحوثه الرائدة في مجال البيئة الصحراوية وتصحر الأراضي، ومساهماته الفعالة في وضع السياسات البيئية على المستوى الدولي.

4- الدكتور محمد خليل عبد الخالق: طبيب مصري، تخصص في الطفيليات وطب المناطق الحارة وحفظ الصحة. اكتشف عقار الفؤادين لعلاج البلهارسيا.

وبالنسبة للقيادات والساسة والوزراء انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- سعد باشا زغلول: أحد أبرز الزعماء الوطنيين المصريين، وقائد ثورة 1919 التي كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث. أسس حزب الوفد الذي لعب دورًا محوريًا في نضال المصريين من أجل الاستقلال، وشغل منصب رئيس الوزراء.

2- حافظ بدوي: شخصية سياسية مصرية بارزة، تولى العديد من المناصب الهامة خلال مسيرته المهنية. اشتهر بدوره في الحياة السياسية المصرية، خاصة خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

3- فؤاد سراج الدين باشا: سياسي ورجل دولة مصري، ينتمي في أصوله لعائلة سراج الدين وهي عائلة مصرية وفدية، وهو مؤسس حزب الوفد الجديد، شغل عدة مناصب وزارية وكان زعيمًا لحزب الوفد الجديد بعد عودة الحياة الحزبية في مصر.

4- بهي الدين بركات باشا: شخصية سياسية مصرية بارزة ترك بصمة واضحة في تاريخ مصر الحديث، ولعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والتعليمية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين.

5- اللواء عادل لبيب: وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ لقنا والبحيرة والإسكندرية، هو شخصية مصرية بارزة اشتهرت بقدراتها الإدارية العالية وإنجازاتها الملموسة في مجال التنمية المحلية، مما جعله أحد أبرز القادة في هذا المجال.

6- المستشار محمود فوزي: وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خبرة قانونية كبيرة، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثير كبير في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة في البلاد.

7- الدكتورة ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة المصرية منذ يونيو 2018، وتتمتع بخبرة كبيرة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وساهمت في إعداد استراتيجيات بيئية هامة مثل قانون إدارة المخلفات والمشاركة في أول سندات خضراء بمصر، كما لعبت دورًا بارزًا في مؤتمر المناخ COP27 وفي النهوض بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي.

8- اللواء أ. ح. إسماعيل عتمان: شخصية عسكرية مصرية بارزة شغلت العديد من المناصب القيادية الهامة في القوات المسلحة المصرية، واشتهر بدوره في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتقديمه لخدماته الجليلة لوطنه.

9- اللواء أ. ح. صلاح الدين المعداوي: شخصية مصرية بارزة شغلت منصب محافظ الدقهلية في فترة من الفترات، واشتهر بجهوده في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة، والتي كان لها أثر إيجابي على حياة المواطنين.

10- المستشار حمادة الصاوي: شخصية قانونية مصرية بارزة شغل منصب النائب العام المصري لمدة أربع سنوات، تميزت فترة توليه المنصب بعدة محطات هامة.

11- المستشار محمد حسام الدين: شخصية قانونية وقضائية مصرية بارزة، اشتهر بمسيرته الحافلة في السلك القضائي وتقلده لمناصب قضائية عليا، ويتميز بعمقه القانوني وحكمته في اتخاذ القرارات، مما جعله محط احترام وتقدير في الأوساط القانونية والقضائية.

12- المستشار عادل عزب: رئيس مجلس الدولة الحالي، يتمتع بخبرة طويلة ومتميزة في المجال القضائي، وشغل العديد من المناصب الرفيعة بمجلس الدولة، وتميز بالجدية والكفاءة في إدارة الدوائر والمحاكم التي ترأسها، كما نجح في تحقيق طفرة في إنجاز القضايا المتأخرة منذ توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري.

13- المهندس حازم الأشموني: إداري متميز شغل عدة مناصب قيادية منها محافظ الشرقية (2024)، وسكرتير عام محافظتي البحيرة والقاهرة، ورئيس مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ. ساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التنمية المحلية في مختلف المحافظات.

14- أحمد أحمد العماوى: شخصية بارزة في تاريخ العمل النقابي والحكومي المصري، وشغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة لسنوات عديدة، وترك بصمة واضحة في هذا المجال.

وبالنسبة لرجال الدين انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- طلحة أبي سعيد بن مدين التلمساني: أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن السابع الهجري، قدم مدينة كفر الشيخ في مصر من المغرب عام 600 هـ وتوفي فيها عام 631 هـ، والتي سميت بذلك نسبة إليه.

2- الإمام إبراهيم الدسوقي: إمام صوفي سني مصري، وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الدسوقية، لقّب نفسه بالدسوقي؛ نسبة إلى مدينة دسوق بشمال مصر التي نشأ فيها وعاش بها حتى وفاته، أما أتباعه فقد لقّبوه بالعديد من الألقاب، أشهرها برهان الدين وأبا العينين.

3- الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار: شيخ الأزهر ومن أعلام مدرسة رائد الفلسفة الإسلامية الأول شيخ الأزهر الإمام الأكبر مصطفى عبد الرازق الأشعري الشافعي، صاحب الكتاب القيم (التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) وتلميذ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده.

4- الإمام محمد النشرتي: أحد علماء الأزهر الشريف، وأحد أعلام الفقه المالكي، وسُمِّي بالنشرتي نسبةً إلى بلدته، وهو ثالث شيوخ الأزهر، وتولَّى مشيخة الأزهر سنة 1106 هـ.

5- الشيخ عبد الباقي القليني: أحد أبرز فقهاء المذهب المالكي، وشغل منصب شيخ الأزهر الشريف، واشتهر بعمقه في الفقه الإسلامي وسعة اطلاعه، وكان له دور كبير في نشر العلم الشرعي وتدريس الأجيال الجديدة من العلماء.

6- الدكتور نظير عياد: عالم إسلامي بارز يشغل منصب مفتي الجمهورية المصرية، وله دور محوري في نشر الفكر الوسطي للإسلام وتوجيه المجتمع المصري.

7- الشيخ عبد المجيد اللبان: عالم دين مصري بارز، كان مفتشاً للأزهر الشريف وعضواً في مجلس النواب، وساهم بشكل كبير في تطوير التعليم الديني في مصر، وأسس أول كلية لأصول الدين بالأزهر الشريف، ترك إرثاً علمياً ودينياً عظيماً.

8- الإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: كان من أبرز علماء العربية في القرن التاسع عشر، عالمًا سنيًا مصريًا وفقيهًا على مذهب المالكية، وقد تميز بمشاركته في العديد من العلوم مثل الفقه، الكلام، النحو، البلاغة، المنطق، الهيئة، الهندسة، والتوقيت، اشتهر بمعارفه الواسعة وتنوع اهتماماته العلمية، مما جعله من أهم العلماء المسلمين في عصره.

9- البابا إسحاق الأول: أحد أبرز البطاركة الذين تولوا كرسي الإسكندرية وبطريركية الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، واشتهر بحياته البسيطة وتقواه، كما ترك بصمة واضحة في تاريخ الكنيسة القبطية.

10- الشيخ عبد المنعم النمر: أحد أبرز علماء الأزهر الشريف ومفكريه في القرن العشرين، وتميز بعمق فكره وسعة اطلاعه وحكمته، مما جعله شخصية مؤثرة في الحياة الفكرية والدينية في مصر والعالم العربي.

11- الشيخ محمد إبراهيم البدوي: عالم قراءات مصري وصاحب أعلى سند قرآني في العالم، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ المقرئ المعمر الفاضلي علي أبو ليلة، وسنده يمتد إلى النبي محمد، وسبب علو سنده أنه يصل إلى الإمام ابن الجزري بعد 11 شيخ فقط، وهذا هو أعلى الأسانيد امتدادًا إلى النبي محمد على مستوى العالم.

12- القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع: شخصية فريدة تجمع بين العلم الشرعي والطب، فهو قارئ قرآن كريم مرموق وطبيب قلب بارع، واشتهر بصوته العذب وتلاوته المميزة التي تأسر القلوب، كما حقق إنجازات كبيرة في مجال الطب.

13- القارئ أبو العينين شعيشع: أحد أبرز قراء القرآن الكريم في العالم العربي، وقد حفر اسمه في ذاكرة المسلمين بصوته العذب وتلاوته المميزة. وقد ترك بصمة واضحة في قلوب الملايين من خلال تسجيلاته الشهيرة التي لا تزال تُبث عبر الإذاعة المصرية.

14- فيلوثاؤس الأول: أحد البطاركة البارزين الذين تولوا كرسي الإسكندرية وبطريركية الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، واشتهر بحكمته وتقواه، كما ترك بصمة واضحة في تاريخ الكنيسة القبطية.

وفى مجال ريادة الأعمال انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- محمد فريد خميس: أحد كبار رجال الأعمال في مصر، أسس شركة النساجون الشرقيون وتوسع في مجال الصناعة والاستثمار.

وفى مجال الرياضة واللياقة البدنية انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- الكابتن رامي السبيعي: رامي السبيعي، أو كما يُعرف بـ “بيج رامي”، هو بطل مصري عالمي في رياضة كمال الأجسام، تمكن من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العربي والعالمي، بفضل تفانيه وجدّه، أصبح رمزًا للقوة والإصرار في مصر والعالم العربي.

2- الكابتن الشحات مبروك: أحد أبرز أبطال كمال الأجسام في مصر والعالم، حقق ألقاب دولية عديدة على مستوى العالم في كمال الأجسام. بالإضافة إلى مسيرته الرياضية المميزة، ترك بصمة واضحة في عالم السينما المصرية، حيث اشتهر بأدواره القوية وحضوره اللافت.

3- المهندس أحمد مجاهد: شخصية رياضية مصرية بارزة، شغل منصب رئيس اتحاد الكرة المصري، حيث ساهم بشكل فعال في تطوير كرة القدم المصرية وصنع العديد من القرارات التي أثرت في مسيرتها.

4- اللاعب حسام غالي: أسطورة كرة القدم المصرية، قائد الأهلي الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الكرة المصرية، اشتهر بشجاعته وإصراره وقيادته الرائعة داخل الملعب، وحقق مع الأهلي العديد من الألقاب المحلية والقارية.

5- اللاعب أحمد رفعت: لاعب كرة قدم مصري موهوب، رحل عن عالمنا في سن مبكرة، تاركاً بصمة مؤثرة في قلوب محبيه وعشاق الكرة المصرية، اشتهر بمهاراته العالية وسرعته الفائقة، مما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الكروية المصرية.

6- اللاعب محمد الشناوي: حارس مرمى مصري بارع، يعتبر أحد أبرز حراس المرمى في القارة الأفريقية والعالم العربي، يتميز الشناوي بقدراته العالية في التصدي للكرات، وسرعة رد فعله، وقدرته على قيادة دفاع فريقه.

7- اللاعب محمود تريزيجيه: أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصريين في العقدين الأخيرين، يتميز تريزيجيه بمهاراته العالية وسرعته وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، مما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية والعربية.

8- اللاعب إسلام محارب: لاعب كرة قدم مصري، من ناشئي ناديي كفر الشيخ والأهلي، ويلعب حاليًا لنادي طلائع الجيش في مركز خط الوسط الهجومي.

9- الكابتن محسن هنداوي: اسم لامع في سماء الكرة المصرية، ترك بصمة واضحة في تاريخ الكرة المصرية، واشتهر بمهاراته العالية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بالملعب، مما جعله من أبرز اللاعبين في جيله.

10- الكابتن زكريا ناصف: لاعب كرة قدم مصري سابق، وهو أحد ألمع اللاعبين في أواخر السبعينات والثمانينات، لعب للأهلي في عديد البطولات وتوجه معه بأغلب الألقاب، وشارك مع منتخب مصر وتألق وترك بصمته الخاصة، كان يتمتع بطريقة لعب عالية المستوى وله من اللمحات الفنية والمهارية الكثير، ولعب لنادي الزمالك أيضًا، وكان له دور مؤثر مع النادي والمنتخب.

11- الكابتن طارق سليمان: لاعب كرة قدم مصري سابق في مركز حراسة المرمى ومدرب حراس مرمى حاليًا، من ناشئي ناديي الزعفران والأهلي، ويعمل حاليًا كمدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي.

12- الكابتن طارق يحيى: لاعب كرة قدم مصري دولي من مواليد مدينة قلين في 10 سبتمبر 1961م، لاعب نادي الزمالك المصري والنجمة اللبناني ومنتخب مصر السابق، ومدرب حاليًا.

13- الكابتن محمد عامر: لاعب كرة قدم مصري سابق، اشتهر بـ “الجندي المجهول” بسبب أدائه المميز وانضباطه العالي خلال مسيرته الناجحة مع النادي الأهلي، والتي استمرت لعشرة أعوام. حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأحمر قبل أن يعتزل ويشق طريقه في مجال التدريب.

وفى مجال الصحافة والإعلام انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- الكاتب الصحفي عادل السنهوري: كاتب صحفي مصري بارز، شغل عدة مناصب في الصحافة المصرية وله مقالات تناولت الشؤون السياسية والاقتصادية.

2- الكاتب الصحفي عبد الوهاب مطاوع: كاتب صحفي مصري شهير، اشتهر بعموده “بريد الأهرام” الذي كان يتناول هموم الناس ومشاكلهم بلغة بسيطة ومؤثرة. ترك إرثًا أدبيًا غنيًا تناول فيه قضايا اجتماعية ودينية، وكان له دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي في مصر والعالم العربي.

3- الكاريكاتير عبد العزيز تاج: فنان تشكيلي مصري، له إسهامات بارزة في مجال الكاريكاتير، عمل في العديد من المنصات الإعلامية، وعرض أعماله في معارض فنية متعددة، كما شارك في الحياة الفنية من خلال عضويته في نقابات فنية وتقديم برامج تلفزيونية.

فى مجال الفنون والآداب انجبت محافظة كفر الشيخ:

1- الفنان كرم مطاوع: أحد أبرز رموز المسرح المصري، وقد ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، واشتهر بأدائه المتميز وقدرته على تجسيد الشخصيات بأكثر من شكل، مما جعله أيقونة للفن المصري.

2- الملحن محمد الموجي: أحد أعمدة الموسيقى العربية، وقد ترك بصمة واضحة في تاريخها، اشتهر بألحانه العذبة والرومانسية التي لامست قلوب الملايين، وتعاونه مع كبار المطربين في عصره مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، جعل ألحانه خالدة في ذاكرة الأجيال.

3- الفنان محمد الدفراوي: اسم لامع في سماء الفن المصري، ترك بصمة واضحة في قلوب محبي المسرح والسينما والتلفزيون، اشتهر بتنوع أدواره وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة، مما جعله أحد أبرز نجوم جيله.

4- الفنان مصطفى متولي: اسمٌ ارتبط بذاكرة المشاهد العربي بأدواره المتنوعة والمميزة، سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، برع في تقديم الشخصيات المركبة، وتألق في أدوار الشر والكوميديا، تاركًا بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

5- المخرج إسماعيل عبد الحافظ: مخرج مصري ويعد من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في العقود الأخيرة، وعبد الحافظ من الجيل الثاني لمخرجي الدراما المصرية مع يحيى العلمي ومحمد فاضل (مخرج)، وقد شكّل ثنائيًا ناجحًا مع السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي أخرج له عدة مسلسلات تليفزيونية.

6- الفنان علاء مرسي: ممثل مصري شارك في العديد من الأفلام الكوميدية والدرامية.

7- الفنان عبد الوهاب خليل: اسمٌ ارتبط بذاكرة المشاهد العربي بأعمال درامية وسينمائية لا تُنسى، رحل عن عالمنا في عام 2021، ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

8- الفنان صبري فواز: ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، شارك في العديد من الأعمال المصرية الهامة أبرزها دور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم (حليم) وعدد من المسلسلات والأفلام المصرية.

9- الكاتب الروائي خيري شلبي: كاتب وروائي وكاتب قصص قصيرة مصري. ألف حوالي 70 كتابًا، من بينها عشرين رواية ودراسات نقدية وحكايات تاريخية ومسرحيات ومجموعات قصصية، يُنظر إلى خيري على نطاق واسع على أنه أفضل من وصف الشارع المصري من خلال رواياته.

10- الشاعر فاروق جويدة: شاعر مصري معاصر، ولد في 10 فبراير 1946 بمحافظة كفر الشيخ، ويتميز شعره بعمقه الفكري وجماليات العبارة، ويعتبر من أبرز الأصوات الشعرية في العالم العربي.