جنوب سيناء – رضا السيد:

تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة الثانية لـ "آرت شارم" تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الراعية، بهدف التأكيد على دور مصر الريادي في القوى الناعمة وتعزيز مكانتها في مجالي السياحة الثقافية والفنون التشكيلية، وإبراز تنوع المقاصد السياحية المصرية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مثل هذه الفعاليات الفنية العالمية تسهم في ترسيخ مكانة شرم الشيخ كمدينة سلام وإبداع، وتدعم رؤيتها في جعلها مركزًا للسياحة المستدامة والثقافية عالميًا.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق هذه الفعاليات احتفالًا بيوم السياحة العالمي، بمشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، وتتضمن ورش عمل فنية بمشاركة الأطفال ونزلاء الفنادق، ورحلات ثقافية تشمل زيارة متحف شرم الشيخ ومعالم المدينة، وبرنامج خاص للفنانين الضيوف يجمع بين الإبداع الفني والتجربة السياحية، وختام الفعالية بمعرض ضخم يضم الأعمال الفنية التي أنجزها الفنانون خلال الورش.

ومن بين الدول المشاركة مصر بعدد 18 فنانا، والسعودية 7 فنانين، وتركيا بـ 4 فنانين، والأردن بـ 3 فنانين، و كوسوفو بـ 3 فنانين، وألبانيا بفنانين، والولايات المتحدة بفنانين، ورومانيا بفنانين، وفنان من كازاخستان، وفنان من الكويت، وفنان من كوريا من الجنوبية، وفنان من العراق، وفنانين من الجبل الأسود، وفنن من لبنان، وفنان من اليابان، وفنان من هولندا، وفنان من إنجلترا، وفنان من أوكرانيا، وفنان من أذربيجان، و3 من مقدونيا الشمالية، وفنان من تونس.