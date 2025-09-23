إعلان

الطفل لحق بوالديه.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة فى البحيرة -صور

كتب : مصراوي

10:21 ص 23/09/2025
    حادث سقوط سيارة بترعة فى البحيرة
    حادث سقوط سيارة بترعة فى البحيرة
    حادث سقوط سيارة بترعة فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة كوبري المهندس، على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، إلى 3 أشخاص من أسرة واحدة، وذلك بعد وفاة الطفل متأثرا بإصابته داخل المستشفى، ليلحق بوالديه المتوفيين في الحادث.

كانت سيارة ملاكي تعرضت للانقلاب بالترعة المذكورة ليلة أمس وهو ما أسفر عن وفاة أميرة محمد فتح الله السيد، 29 عاما، محمد علي عبدالعال، 40 عاما، ونجلهما علي محمد علي، 10 أعوام، متأثرًا بإصابته، وجميعهم مقيمين مركز المحمودية.

نقلت سيارات الإسعاف، الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

حادث سقوط سيارة سقوط سيارة بترعة فى البحيرة انقلاب سيارة ملاكي بترعة محافظة البحيرة

إعلان

إعلان

