إعلان

وزير الداخلية السوري: نفذنا عدة عمليات ضد "داعش" واعتقلنا قادة بارزين

كتب-عبدالله محمود:

08:57 م 05/12/2025

الأمن السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الداخلية السوري، أنس الخطيب، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، من أجل محاسبة كل من تثبت إدانتهم، لافتًا إلى أن هناك دورات تدريبية أيضًا تهدف إلى رفع مستوى الأداء والانضباط.

وقال الخطيب، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، إنه لا ينكر وقوع تجاوزات فردية من عناصر الأمن السوري خلال أحداث الساحل، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال بعض المتورطين وطرد آخرين من الخدمة.

وأوضح وزير الداخلية السوري، أن الوزارة أصدرت مدونة خاصة لضبط سلوكيات أفراد الأمن، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الخاص بهم سيصدر قريبًا.

وأضاف الخطيب أن قوات الأمن نفّذت خلال العام الماضي عدة عمليات ضد تنظيم الدولة "داعش"، أسفرت عن اعتقال قادة بارزين في التنظيم.

وأشار إلى أن الداخلية السورية اعتقلت 3 من "أكبر رؤوس" تصنيع حبوب الكبتاغون، معتبرًا أن الإنجاز الأكبر هو وقف إنتاجها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية السورية سوريا داعش أنس الخطيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر