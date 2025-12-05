وزير الداخلية السوري: نفذنا عدة عمليات ضد "داعش" واعتقلنا قادة بارزين

أكد وزير الداخلية السوري، أنس الخطيب، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، من أجل محاسبة كل من تثبت إدانتهم، لافتًا إلى أن هناك دورات تدريبية أيضًا تهدف إلى رفع مستوى الأداء والانضباط.

وقال الخطيب، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، إنه لا ينكر وقوع تجاوزات فردية من عناصر الأمن السوري خلال أحداث الساحل، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال بعض المتورطين وطرد آخرين من الخدمة.

وأوضح وزير الداخلية السوري، أن الوزارة أصدرت مدونة خاصة لضبط سلوكيات أفراد الأمن، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الخاص بهم سيصدر قريبًا.

وأضاف الخطيب أن قوات الأمن نفّذت خلال العام الماضي عدة عمليات ضد تنظيم الدولة "داعش"، أسفرت عن اعتقال قادة بارزين في التنظيم.

وأشار إلى أن الداخلية السورية اعتقلت 3 من "أكبر رؤوس" تصنيع حبوب الكبتاغون، معتبرًا أن الإنجاز الأكبر هو وقف إنتاجها.