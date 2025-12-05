إعلان

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:46 م 05/12/2025

اسعاف أرشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل رضيع، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

تبين انقلاب دراجة نارية جنوب مدينة باريس بمسافة 2 كم، أسفر عن إصابة كل من أحمد صبري عبده، 36 عامًا، أسماء جمال عبد الله، 26 عامًا، تميم أحمد صبري، عامان، وانتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي.

جرى تقديم العناية الطبية للمصابين بمستشفى باريس المركزي وتقرر تحويلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال إجراءات العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إصابة 3 أشخاص في حادث حادث مروري بالوادي الجديد مدير أمن الوادي الجديد

