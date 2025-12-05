اتهم رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أوكرانيا بتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف العاصمة غروزني.

وقال قديروف، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن السلطات الشيشانية لن تقبل بمرور الاعتداء الأوكراني، متوعدًا كييف بأنه سيكون هناك رد سريعًا وحاسمًا.

وفي سياق منفصل، أكد الكرملين استعداد روسيا للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما ألقى باللوم على بروكسل وكييف في عدم إحراز تقدم في المباحثات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان اليوم الجمعة، إن روسيا تسعى إلى السلام وتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية، وفقا لتقارير لوكالات أنباء روسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين:"لكن مع الأسف، يرفض الأوروبيون و الأوكرانيون هذه الوسائل السلمية ومسار المفاوضات السياسية".

وأوضح متحدث الكرملين، أن هذا هو سبب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بشن العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا.