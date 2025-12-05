إعلان

القيادة المركزية الأمريكية: سوريا اعترضت شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله

كتب-عبدالله محمود:

08:37 م 05/12/2025

اعتراض شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن قوات الأمن السورية اعترضت في الآونة الأخيرة شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله.

وأضاف كوبر، في بيان اليوم الجمعة،:"تهانينا لقوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخراً شحنات أسلحة متعددة، كانت هذه الشحنات مخصصة للتوجه إلى حزب الله اللبناني".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن هناك مصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين في نزع سلاح حزب الله وحفظ الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

