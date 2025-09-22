شهد حفل ختام النسخة الـ58 من أولمبياد الشركات، اليوم الإثنين، تقديم أوبريت استعراضي ضخم بعنوان "الشركات بين الماضي والمستقبل"، بحضور الفنان ميدو عادل، وذلك على مسرح صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والشخصيات العامة.

قدم الفنان ميدو عادل، خلال الأوبريت الذي أخرجه محمد عشري واستمر لمدة 15 دقيقة، رسالة شكر لعمال مصر، مستعرضًا تاريخ الشركات المصرية، بمشاركة راقصين جسدوا دور العامل المصري.

وشارك في تقديم الأوبريت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد للدراما الحركية، وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وفريق اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة، والعمل من تأليف أحمد شلبي، موسيقى وألحان يحيى عز، وتصميم استعراضات محمد صالح ومحمد عشري.