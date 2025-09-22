دير المحرق بأسيوط يحذر من "راهب مزيف" يجمع تبرعات باسمه

أصدر دير السيدة العذراء مريم "المحرق" بأسيوط، اليوم الإثنين، بيانًا تحذيريًا بشأن شخص ينتحل صفة راهب ويقوم بجمع تبرعات مالية من المواطنين باسم الدير.

وأوضح البيان، الصادر برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أن الشخص المذكور ينتحل اسم "الراهب القمص أندراوس المُحرقي" ويحتال على المواطنين لجمع أموال منهم.

وشدد الدير على أنه غير مسؤول عن أي تعاملات تتم بهذا الشكل، مهيبًا بالمواطنين توخي الحذر والدقة وعدم الاستجابة لأي طلبات مالية غير رسمية لمنع وقوعهم ضحية للاحتيال.