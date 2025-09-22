إعلان

دير المحرق بأسيوط يحذر من "راهب مزيف" يجمع تبرعات باسمه

كتب : مصراوي

08:35 م 22/09/2025

دير المحرق بأسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر دير السيدة العذراء مريم "المحرق" بأسيوط، اليوم الإثنين، بيانًا تحذيريًا بشأن شخص ينتحل صفة راهب ويقوم بجمع تبرعات مالية من المواطنين باسم الدير.

وأوضح البيان، الصادر برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أن الشخص المذكور ينتحل اسم "الراهب القمص أندراوس المُحرقي" ويحتال على المواطنين لجمع أموال منهم.

وشدد الدير على أنه غير مسؤول عن أي تعاملات تتم بهذا الشكل، مهيبًا بالمواطنين توخي الحذر والدقة وعدم الاستجابة لأي طلبات مالية غير رسمية لمنع وقوعهم ضحية للاحتيال.

مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دير المحرق بأسيوط دير السيدة العذراء مريم راهب مزيف يجمع تبرعات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)