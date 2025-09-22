إعلان

السيطرة على حريق بباخرة نيلية في الأقصر.. وإصابة أحد أفراد الطاقم (صور)

كتب : محمد محروس

07:24 م 22/09/2025
    السيطرة على حريق بباخرة نيلية في الأقصر
    السيطرة على حريق بباخرة نيلية في الأقصر
    السيطرة على حريق بباخرة نيلية في الأقصر
    السيطرة على حريق بباخرة نيلية في الأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، اليوم، على حريق محدود اندلع داخل إحدى البواخر النيلية المتوقفة على ضفاف النيل، والتي كانت خالية تمامًا من الركاب، ونجحت في منع امتداد النيران.

أسفر الحريق عن إصابة أحد أفراد طاقم الباخرة باختناق بسيط نتيجة استنشاق الأدخنة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، حيث استقرت حالته الصحية.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

حريق باخرة اخماد حريق حريق مركب سياحي الأقصر

