المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية الجديد، الذي أُقيم بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و292 ألف جنيه، ووجه بسرعة استكمال أعمال الفرش والتجهيزات وتوصيل كافة المرافق.

أشاد المحافظ، خلال جولته، بمستوى تنفيذ المبنى وجودة الإنشاءات، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة عمل متطورة للمعلمين والطلاب.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المبنى الجديد يتكون من 5 طوابق ويضم قاعات متطورة للتدريب والتطوير التكنولوجي والاجتماعات، بالإضافة إلى الإدارات الخدمية المتكاملة.

رافق المحافظ في الجولة إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وصابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.