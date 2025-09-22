إعلان

"إسفكسيا الغرق".. مصرع طفل في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:41 م 22/09/2025

مصرع طفل - ارشيفية

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، في ترعة الإبراهيمية بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "محمود م. أ."، 4 أعوام، لمستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، إدعاء تعرضه للغرق في ترعة الإبراهيمية بقرية الميمون.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" وفشل حاد في التنفس، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

