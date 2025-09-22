إعلان

محافظ الوادى الجديد يقيل مدير مديرية التموين بعد جولة مفاجئة على المخابز

كتب : مصراوي

03:23 م 22/09/2025

جولة مفاجئة على المخابز

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد ندبًا، كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بين القيادات التنفيذية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أجريا جولة مفاجئة صباح اليوم، على أحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه المحافظ بإحالة المسئولين بمديرية التموين للتحقيق وتحرير مخالفة وتوقيع غرامة مالية للمخبز؛ لوجود نقص بوزن الرغيف المدعم، وتوجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة.

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

