الوادي الجديد تطلق مشروعات خدمية وتنموية بالداخلة وموط (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة المواطنين بالمحافظة، من خلال الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

وأكد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أن المشروعات شملت عدة خدمات جماهيرية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمركز وقراه، وأضاف أن أبرز هذه المشروعات تضمنت:

- حملات نظافة مكثفة في مدينة موط

واصلت فرق النظافة بالوحدة المحلية أعمالها المكثفة، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات والقمامة من الشوارع والأحياء ونقلها إلى الأماكن المخصصة. كما نفذت حملة لتحسين البيئة في أحياء المدينة، شملت إزالة النباتات العشوائية والحشائش بجوار مدرسة موط الثانوية التجارية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

- منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

سعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين عبر استمرار مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في المنفذ الكائن بجوار مجلس المدينة. كما تم توفير الخضروات والفاكهة والدواجن الطازجة والأسماك في منفذ حي الجناين بمدينة موط بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، مع فرض رقابة يومية لضمان انتظام العمل وجودة السلع المقدمة.

- تطوير مدخل قرية الراشدة

شرعت الوحدة المحلية في تركيب الانترلوك بمدخل القرية لتحسين المظهر العام وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة تُسهم في تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالخدمات اليومية.

- جهود النظافة بقرية الصحوة

في قرية الجهاد التابعة للوحدة المحلية لقرى الصحوة، جرى رفع القمامة والمخلفات من الشوارع بمعدات الوحدة المحلية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على صحة السكان ويحسن البيئة المحلية.

- استمرار المبادرات بقرى غرب الموهوب

واصلت الوحدة المحلية توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين عبر المنافذ التابعة لها بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، وهو ما يعزز استقرار السوق المحلي ويساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأهالي.