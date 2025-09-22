بالصور- محافظ الأقصر يتفقد أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع في حي شمال

ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية في مخزن غير مرخص بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، جولة موسعة بعدد من المناطق الحيوية بشوارع حي شمال مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بجانب الجزيرة الوسطى أمام مبنى المجلس الشعبي المحلي الجديد بشارع المركز الحضري للمرأة، بطول 100 متر وعرض 5.5 متر، بما يعادل نحو 550 متراً مربعاً، وذلك بحضور اللواء د. علي علي الشرابي رئيس المدينة، وحاتم جابر سكرتير عام مدينة الأقصر.

كما تابع محافظ الأقصر أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والفرعية والحارات الضيقة بنجع بدران، بهدف تحسين المظهر الحضاري والقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة المرور.

وخلال الجولة، لاحظ محافظ الأقصر وجود أعمال حفر لتركيب كابلات كهربائية بطريق نجع بدران من قبل الشركة المنفذة التابعة لشركة كهرباء شمال الأقصر، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتغطية الحفر وإعادة الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية.

واستكمل محافظ الأقصر جولته بشارع كورنيش النيل، في المنطقة المواجهة لمبنى نادي ضباط القوات المسلحة، حيث تابع أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار لرفع كفاءة الزراعات وزيادة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ الأقصر على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير والنظافة والتجميل الجارية بكافة المراكز والمدن.