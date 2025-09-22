مديرة مدرسة ببورسعيد ترتدي زي الطالبات: أنا أختكم الكبيرة - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتدت مديرة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، الزي المدرسي للطالبات، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، في ظل إشادة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد بهذه الخطوة.

وأرجعت رضا الجبالي، مديرة المدرسة، هذه اللفتة إلى رغبتها في توجيه رسائل مباشرة للطالبات حول ضرورة الانضباط بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، فضلًا عن التأكيد على أنها قريبة من الطالبات وداعمة لهن وأخت كبيرة لهن.

وأكدت أن ارتدائها الزي المدرسي وسط الطالبات تسبب في أثر إيجابي في نفوسهم وحالة من البهجة والسعادة داخل المدرسة خاصة بين الطالبات، فضلًا عن التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط والانتماء للمدرسة.