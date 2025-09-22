"وقعوا من البلكونة".. مصرع شقيقتين في الخصوص بسبب خلافات أسرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شقيقتين بعد سقوطهما من شرفة منزلهما إثر خلافات أسرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاتين من الطابق العلوي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الشقيقتين في الحال، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء الإجراءات اللازمة واستكمال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.