تموين الإسماعيلية تكشف مخالفات كبيرة في الأسواق والمخابز (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز خلال الأيام الماضية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

نفذت المديرية، بالتعاون مع الإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، عدة حملات موسعة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق، إلى جانب الرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأوضح سامح شبل، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها 3 شكائر دقيق بلدي مدعم. كما تم تحرير 16 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ومحضرين لإجراء أوكازيون بدون تصريح.

وشملت المخالفات تحرير 11 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، فضلًا عن محضر لعدم وجود سجل.

وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات المكثفة 82 مخالفة تموينية، في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تضر بحقوق المواطنين.