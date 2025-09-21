مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء في أسيوط (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، صالة رفع الأثقال الدولية التي تحمل اسم البطلة الأولمبية "سارة سمير" بالقرية الأولمبية التابعة للهيئة.

وشهد الافتتاح حضور البطلة سارة سمير، ورؤساء الاتحادات الدولي والإفريقي والمصري لرفع الأثقال، وعدد من القيادات التنفيذية، تقديرًا لإنجازات البطلة المصرية.

وتُعد الصالة الجديدة، التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع، الأولى من نوعها في الإسماعيلية التي تستوفي كافة اشتراطات الاتحاد الدولي للعبة، مما يؤهلها لاستضافة البطولات الدولية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنشأة الجديدة ستسهم في اكتشاف ورعاية المزيد من المواهب، مشيدًا بسارة سمير كنموذج ملهم، ومعتبرًا أن إطلاق اسمها على الصالة هو أقل تقدير يمكن تقديمه لها.

من جانبه، أوضح الفريق أسامة ربيع أن تسمية الصالة باسم البطلة الأولمبية يأتي تقديرًا لإنجازاتها المشرفة، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم البنية التحتية الرياضية وإعداد جيل جديد من الأبطال.

فيما عبرت سارة سمير عن تقديرها الكبير لهذه اللفتة، مؤكدة أن الصالة المجهزة على أعلى مستوى سيكون لها مردود إيجابي في زيادة شعبية رياضة رفع الأثقال بالإسماعيلية.