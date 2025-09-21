الأقصر - محمد محروس:

بحث المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مع الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، سبل تعزيز التعاون لدعم القضايا الوطنية والترويج للمقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة.

استعرض رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة خطة عمل الهيئة (2025 – 2030)، التي تهدف إلى تطوير الأداء لمواكبة المستجدات السياسية والتنموية، عبر برامج للتوعية والتصدي للشائعات ودعم المجتمعات المحلية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا حرص المحافظة على إبراز المشروعات القومية التي تشهدها، والترويج لمكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.