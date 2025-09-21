إعلان

مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء في أسيوط (صور)

07:05 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن
    مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن
أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء في منطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط عامل من ارتفاع شاهق داخل عقار قيد الإنشاء بشارع النخيل في منطقة مصنع سيد، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وانتقلت قوة من ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة مصرع "صلاح. م. ك"، 51 عامًا، أثناء تأديته لأعمال البناء في الطابق الثامن.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

سقوط عامل مصرع عامل السقوط من علو شرطة أسيوط
