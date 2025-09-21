السيطرة على تسريب كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس في بنها- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت فرق الطوارئ بمحافظة القليوبية في السيطرة على تسريب غاز وقع، اليوم، بمنطقة بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها، عقب كسر ماسورة رئيسية أثناء أعمال تطهير المجرى المائي.

وفور الإبلاغ بالواقعة، انتقلت قوات الأمن وفرق الطوارئ ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث جرى على الفور غلق المحابس العمومية للفصل بين الخطوط المتضررة، والسيطرة على الموقف بشكل كامل لمنع تفاقمه أو حدوث أي مخاطر محتملة على حياة الأهالي.

وأكدت مصادر بقطاع الغاز أن التدخل السريع ساهم في السيطرة على الموقف دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الممتلكات، مشيرة إلى أن فرق الصيانة بدأت بالفعل أعمال الإصلاح وإعادة تركيب الوصلات المكسورة لإعادة ضخ الغاز في أقرب وقت ممكن.

كما شهد محيط المنطقة تواجدًا مكثفًا لقوات الحماية المدنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التي فرضت كردونًا أمنيًا لتأمين حركة المواطنين وضمان انسياب المرور، والذي استمر بشكل طبيعي دون تعطيل.

وطمأنت الجهات المعنية سكان المنطقة بأنه لا يوجد أي خطر، مؤكدة أن أعمال الإصلاح ستنتهي سريعًا وأن عودة ضخ الغاز للمنازل والمحال ستكون تدريجية فور الانتهاء من الإصلاحات الفنية.