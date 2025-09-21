إعلان

إسكان متميز ومنتجعات.. محافظة الأقصر تعلن إعداد مخطط تفصيلي لعدد من المشروعات

03:49 م الأحد 21 سبتمبر 2025

إسكان متميز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس أحمد شحات مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه يجري حاليًا إعداد المخطط التفصيلي لعدد من المشروعات العمرانية والتنموية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية.

و تشمل المشروعات: مشروع إسكان متميز وخدمات شمال شرق مدينة الأقصر على مساحة 200 فدان، ومشروع منتجعات ومشروعات سياحية جنوب مدينة الأقصر على مساحة 80 فدان، ومنطقة إسكان متميز جنوب مدينة الأقصر (حوض جزيرة البياضية) على مساحة 20 فدان.

ودعت المحافظة ملاك قطع الأراضي بتلك المناطق إلى التوجه للإدارة الهندسية والشئون القانونية بمدينة الأقصر، لتقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل:

كروكي بقطعة الأرض.

خريطة مساحية موضح عليها الإحداثيات بمقياس رسم 1:2500.

صورة من عقد الملكية.

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

توكيل رسمي في حالة الوكالة ، وذلك خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإعلان .

IMG-20250921-WA0146IMG-20250921-WA0147

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسكان متميز محافظة الأقصر الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة