الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس أحمد شحات مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه يجري حاليًا إعداد المخطط التفصيلي لعدد من المشروعات العمرانية والتنموية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية.

و تشمل المشروعات: مشروع إسكان متميز وخدمات شمال شرق مدينة الأقصر على مساحة 200 فدان، ومشروع منتجعات ومشروعات سياحية جنوب مدينة الأقصر على مساحة 80 فدان، ومنطقة إسكان متميز جنوب مدينة الأقصر (حوض جزيرة البياضية) على مساحة 20 فدان.

ودعت المحافظة ملاك قطع الأراضي بتلك المناطق إلى التوجه للإدارة الهندسية والشئون القانونية بمدينة الأقصر، لتقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل:

كروكي بقطعة الأرض.

خريطة مساحية موضح عليها الإحداثيات بمقياس رسم 1:2500.

صورة من عقد الملكية.

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

توكيل رسمي في حالة الوكالة ، وذلك خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإعلان .