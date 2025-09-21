إعلان

انفجار خط غاز رئيسي في بحر مويس ببنها

03:44 م الأحد 21 سبتمبر 2025

انفجار خط غاز رئيسي في بحر مويس ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، انفجارًا في خط غاز رئيسي، إثر كسر ناتج عن أعمال تطهير المجرى المائي باستخدام كراكة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث تم غلق المحابس الرئيسية والسيطرة على الموقف بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات.

كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين محيط المنطقة وحماية الأهالي، بالتزامن مع بدء فرق الصيانة أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بصورة طبيعية.

وأكدت الجهات المعنية أن حركة المرور تسير بصورة طبيعية، مع استمرار تواجد قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي في أسرع وقت ممكن.

