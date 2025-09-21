إزالة 21 حالة تعد على 112 فدانًا بالإسماعيلية ضمن الموجة 27

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد حق الدولة في أراضيها، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

وفي هذا السياق، تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال الإزالات التي انطلقت في الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد مركز ومدينة فايد تنفيذ إزالة لعدد 21 حالة تعدٍّ، شملت استرداد 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 11 فدانًا و15 قيراطًا و16 سهمًا ،إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة 1642 ² ،إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الري بمساحة 55 م².

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد ونائبه، إلى جانب قوات إنفاذ القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني لتنفيذ الإزالات، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الولاية والوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة 27 لحملة إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، بينما تستمر المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر، على أن تُختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.