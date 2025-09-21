بالأسماء.. مصرع طفل وشاب وإصابة 5 آخرين في حادث بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي طفل وشاب مصرعهما وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الأحد، إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع طفل وشخص آخر، وإصابة 5 آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كلاً من: ياسين محمد، 10 سنوات، وجثة لشاب آخر مجهول الهوية.

كما أصيب 5 آخرين وهم: محمود محمد زكريا، 17 سنة، يوسف محمد عبد الباسط، 12 سنة، محمد عبدالكريم محمد، 55 سنة، علي علي سيد، 16 سنة، صباح محمد عبدالكريم، 24 سنة ( مقيمين جميعًا بأسيوط ) بكسور وكدمات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.