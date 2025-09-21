هربن من المستشفى.. إصابة 4 عاملات بتسمم داخل مزرعة بالوادي الجديد



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيبت 4 عاملات زراعيات بتسمم غذائي، اليوم الأحد، داخل مزرعة بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابات بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين اصابة ميرفت م.ع، ٣٩ عاما، شمس أ.ف 18 عاما، ملك س.ع 21 عاما، ابتسام م.أ 31 عاما، بتسمم غذائي إثر تناول غذاء ملوث بمبيد زراعي ويعملن بمزرعة بقرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

جرى نقلهن بسيارات الإسعاف من وحدة قرية المنيرة الصحية لمستشفى الخارجة التخصصي، وبمجرد وصولهن للمستشفى لتلقي العلاج هربن منه بعد إخطارهن بتحرير محضر بالواقعة.