الحاجة فاطمة والمصحف.. مشهد مؤثر على رصيف مدرسة بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

جلست الحاجة فاطمة، 71 سنة، على رصيف أمام مدرسة التربية الفكرية بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، تحتضن مصحفها وتقرأ آيات القرآن الكريم، في انتظار خروج حفيدها من ذوي الهمم مع نهاية اليوم الدراسي.

وأكدت الحاجة فاطمة أنها جاءت صباح اليوم الأحد من قرية طبلوها التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات، لتوصيل حفيدها في أول أيام الدراسة، وظلت جالسة على الرصيف حتى موعد انصرافه، متخذة من قراءة القرآن وسيلة للاطمئنان عليه والبقاء قريبة منه.

وأشار أحد الجيران لـ مصراوي، إلى أن السيدة اعتادت على هذا الروتين كل عام خلال أيام الدراسة، لتضمن سلامة حفيدها وتتابع يومه الدراسي بروح هادئة ومؤمنة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استقبال معظم مدارس الجمهورية لطلابها مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026.