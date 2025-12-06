التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفل بيوم التطوع العالمي

(أ ش أ):

احتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجمعة، بيوم التطوع العالمي، خلال منتدى أقيم في مكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وعدد من أعضاء مجلس أمناء التحالف والجمعية العامة والمسؤولين داخل المؤسسات الأعضاء، إلى جانب عدد كبير من المتطوعين.

بدأت الفعاليات بكلمة افتتاحية من الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والتي رحبت بالمشاركين وأكدت حرص المكتبة على استضافة الفعاليات الداعمة للعمل المجتمعي والتنموي خاصة أن مكتبة الإسكندرية عضو فاعل في التحالف الوطني.

ثم ألقت السفيرة نبيلة مكرم كلمة التحالف الوطني، حيث أشادت بدور المتطوعين في تعزيز جهود التحالف وتمكين المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن العمل التطوعي أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة التنمية.

وتناولت الجلسة دور المبادرات التطوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وكيف يسهم المتطوعون في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المحلية، كما تمت مناقشة التجارب الناجحة التي نفذتها مؤسسات التحالف في مختلف المحافظات.

كما عقدت جلسة أخرى حول "التحول الرقمي ودوره في تطوير العمل الأهلي"، والتي أدارتها الدكتورة مروة الوكيل.

شارك كمتحدثين في الجلسة، الدكتور أحمد الخطيب مستشار مؤسسة الجارحي للحوكمة والمتابعة، المهندس محمد صلاح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ومسؤول التحول الرقمي بمؤسسة صناع الحياة مصر، الدكتور محمد بحيري أستاذ مساعد الذكاء الاصطناعي ومستشار التحالف الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وم. إسلام عبد الستار الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات بجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وتناولت الجلسة أهمية استخدام التكنولوجيا في تنظيم البيانات وإدارة المتطوعين وقياس الأثر من خلال منصة "إنسان" التي أطلقها التحالف الوطني، بما يضمن تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول للمستفيدين في مختلف المناطق.

وتضمنت فعاليات المنتدى ورشتي عمل؛ ركزت الأولى على "دورة حياة المتطوع" منذ عملية الاستقطاب وحتى التمكين داخل المؤسسة، والتي قام بإدارتها م. أحمد جمال طه عضو الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والشريف محمد الشريف رئيس مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة مصر السابق، بينما تناولت الورشة الثانية "ميثاق أخلاق التطوع" وأطر العمل التي تحكم العلاقة بين المتطوع والمؤسسة لضمان المهنية والالتزام وجودة الأداء، وأدار هذه الجلسة خالد جمال عبد الناصر مدير قطاع التطوع والجمعيات والقوى الطبيعية بمؤسسة حياة كريمة، وأحمد حسين العربي عضو الأمانة الفنية بالتحالف الوطني.