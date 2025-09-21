جامعة بني سويف تستقبل 120 ألف طالب خلال العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ما يزيد عن 120 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة، وذلك عقب الإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يواكب متطلبات جودة التعليم ورؤية الدولة في بناء الإنسان، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة.

وفي السياق، هنأ الدكتور طارق علي، جميع منسوبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً مليئاً بالتوفيق والتميز مطالبا أبنائه الطلاب بضرورة الالتزام بالمظهر اللائق بالطالب الجامعي، والحرص على احترام التقاليد والأعراف الجامعية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة حتى لا يكون الطالب بمعزل عن الحياة الجامعية الثرية والمليئة بالأنشطة والمهارات المتنوعة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة في الخدمات التعليمية والبحثية، مع مضاعفة الجهود لدعم التحول الرقمي وتفعيل منصات التعلم الذكي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتكون نموذجًا للتميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع عمداء الكليات لمتابعة استقبال الطلاب، وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.