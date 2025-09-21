إعلان

محاولة صلح فاشلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مدربة الأسود أنوسة كوتة

12:11 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث سيرك طنطا (2)
  • عرض 5 صورة
    حادث سيرك طنطا (3)
  • عرض 5 صورة
    حادث سيرك طنطا (4)
  • عرض 5 صورة
    حادث سيرك طنطا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية – مصراوي:

قضت محكمة جنح أول مستأنف طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تأييد حكم حبس مدربة الأسود، أنوسة كوتة، لمدة 3 أشهر بسبب غيابها عن جلسة الاستئناف.

وأوضح المستشار وليد الفولي، محامي عامل سيرك طنطا، أن جلسة الاستئناف شهدت محاولة للتفاوض عبر وسطاء من أجل دفع مبلغ 130 ألف جنيه للتصالح، لكنها فشلت قبل انعقاد الجلسة.

وكانت محكمة جنح طنطا قد أصدرت سابقًا حكمًا بمعاقبة أنوسة كوتة بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعرض أحد الأشخاص للهجوم من قبل أحد النمور داخل سيرك طنطا المقام بأرض المعرض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ونقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح أول مستأنف طنطا محافظة الغربية أنوسة كوتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة