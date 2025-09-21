محاولة صلح فاشلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مدربة الأسود أنوسة كوتة

الغربية – مصراوي:

قضت محكمة جنح أول مستأنف طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تأييد حكم حبس مدربة الأسود، أنوسة كوتة، لمدة 3 أشهر بسبب غيابها عن جلسة الاستئناف.

وأوضح المستشار وليد الفولي، محامي عامل سيرك طنطا، أن جلسة الاستئناف شهدت محاولة للتفاوض عبر وسطاء من أجل دفع مبلغ 130 ألف جنيه للتصالح، لكنها فشلت قبل انعقاد الجلسة.

وكانت محكمة جنح طنطا قد أصدرت سابقًا حكمًا بمعاقبة أنوسة كوتة بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعرض أحد الأشخاص للهجوم من قبل أحد النمور داخل سيرك طنطا المقام بأرض المعرض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ونقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.