أسيوط - محمود عجمي:

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بعدد من المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشملت جولة وكيل الوزارة مدرستي الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وناصر الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسيوط، حيث تابع انتظام الدراسة بمراحل رياض الأطفال "كي جي 1"، والصف الأول بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وخلال الجولة، شارك دسوقي في الطابور الصباحي، وشهد تحية العلم وترديد النشيد الوطني، واستمع إلى الكلمة الموحدة التي تناولت حب الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مقدمًا التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

كما تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، والأفنية، ودورات المياه، والمعامل، والمكتبات، وحجرات الوسائل التعليمية، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتحدث مع عدد من المعلمين والتلاميذ حول انتظام الدراسة ومستوى الأداء، مؤكدًا ضرورة تسكين الطلاب الجدد وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة.

وشدد دسوقي على ضرورة الإسراع في توزيع الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للمدارس، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مدارس محافظة أسيوط، البالغ عددها 3137 مدرسة موزعة على 11 إدارة تعليمية، تستعد لاستقبال نحو مليون و213 ألف طالب وطالبة، داخل ما يقرب من 30,999 فصلًا دراسيًا، تشمل المدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية ومدارس التربية الخاصة والدمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتكنولوجيا التطبيقية، والمدارس الفنية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

يُذكر أن المحافظة شهدت هذا العام دخول 22 مدرسة جديدة الخدمة، تضم 344 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 311.5 مليون جنيه، فيما يجري العمل حاليًا على إنشاء 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا، بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 207 ملايين جنيه، إلى جانب صيانة عاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه، بإجمالي 227 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.