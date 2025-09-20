كان فاكره ست منتقبة.. متحرش يكشف رجل سرق 47 ألف جنيه من مطعم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في مفارقة غريبة، تحولت واقعة "تحرش" عادية في مدينة ههيا بالشرقية إلى خيط ثمين لكشف جريمة سرقة، تبين أن بطلها رجلان، أحدهما كان يتخفى في زي نسائي كامل ونقاب، قبل أن يكتشف أمره ويقود الشرطة إلى شريكه وسرقته للمبلغ المالي من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة.

تفاصيل الواقعة كما أوضحها مصدر أمني أن شاب يدعى محمد.ح ويعرف بين أبناء مدينة ههيا حيث محل إقامته وعمله بـ "الننة" تسلل خلسة وسرق مبلغ مالي 47 ألف جنيه من مطعم شهير بالمدينة.

كان "الننة" البالغ من العمر 25 عاما يعمل في المطعم "كاشير" وقبل واقعة السرقة أبلغ الإدارة أنه في حاجة للتوقف تماما عن العمل، لكنه قبل أن ينهي علاقة عمله بالمطعم استعان بصانع مفاتيح واستخرج نسخة من مفاتيح المطعم ليستغلها في جريمة السرقة التي تكشفها واقعة تحرش أو مغازلة لاحقا.

دبر "الننة" وخطط لجريمته مستعينا بكل أدواته كما لم ينس أن يستعين بصديق يعمل في نظافة المحل كان ينتظره بالخارج في يوم الواقعة، وكان "الننة" يعلم مواعيد العمل فانتظر ليلة الخميس الماضية حتى انتهت ساعات العمل في الساعات الأولى لصباح الجمعة وانتظر خروج العمال ثم تسلل للمطعم مرتديا ملابس نسائية ونقاب ليتخفى ويستطيع إيهام الآخرين بأنه امرأة.

انقض "الننة" على الخزينة مطمئنا بأن لا أحد يستطيع كشف جريمته فهو خطط ودبر وبالفعل تمكن من سرقة 47 ألف جنيها وما إن انتهى خرج مسرعا من المطعم، لكن حظه العاثر أوقعه في أحد الأشخاص المتحرشين في الخارج.

تتبعه المتحرش وظل يغازله ثم اقترب منها خاصة بعدما رأى منه تصرفات مرتبكة لامسه وحينها ارتاب لأمره وهنا اكتشف حقيقة أنه رجل متنكر بزي سيدة "ملابس نسائية ونقاب"، وصاح المتحرش واجتمع الناس وأكد أنه رجل متنكرا بسيدة.

اصطحب الأهالي الرجل المتنكر في زي سيدة إلى مركز شرطة ههيا وتم كشف حقيقة الأمر بعدما انتهى رئيس مباحث مركز ههيا الرائد محمد فكري من التحقيق، اعترف الشاب بارتكاب الواقعة وكشف عن شريكه فى الواقعة.