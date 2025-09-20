إعلان

أخطر تاجرتا مخدرات بالشرقية.. سقوط "رابحة" و"الجربانة" في قبضة الشرطة بالزقازيق

08:20 م السبت 20 سبتمبر 2025

أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكن رجال مكافحة المخدرات ومباحث قسم شرطة أول الزقازيق من ضبط سيدتين بعد توجيه ضربة موجعة لهما والقبض عليهما وبحوزتهما مخدر الحشيش.

وتمكنت مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط رابحة م.ج 60 عامًا من قرية كفور نجم وبحوزتها 200 طربة حشيش ومبالغ مالية ضخمة، كما ضبطت سامية م.ا 51 عامًا الشهيرة بـ"الجربانة" في شارع فاروق وبحوزتهن 300 قرص مخدر و43 قطعة حشيش.

وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمتين للنيابة العامة التي قررت حبسهن على ذمة التحقيقات.

ضبط تجار مخدرات رابحة الجربانة أمن الشرقية شرطة الزقازيق
