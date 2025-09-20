إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص وقع مساء اليوم على محور 30 يونيو، بنزلة جنيفة بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق لعدة دقائق.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية إخطارًا بالحادث، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لرفع آثاره وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، بالتنسيق مع إدارة المرور، ويقوم رجال البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة.

وأشار مصدر طبي، إلى أنه جارٍ حصر أعداد المصابين بشكل نهائي وتجميع بياناتهم الشخصية، تمهيدًا لإعداد تقرير طبي مفصل عن حالاتهم، مؤكدًا أن أغلب الإصابات ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

ويواصل المستشفى استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة للتعامل مع جميع المصابين وفقًا لبروتوكولات الطوارئ