كانت بتنشر الغسيل.. سقوط مأساوي ينهي حياة ربة منزل في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية المنزلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء قيامها بنشر الغسيل، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، ببلاغ من مركز شرطة طوخ يفيد بسقوط ربة منزل من علو بقرية المنزلة.

وانتقل المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ، والرائد طه سعيد معاون أول المركز، إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الضحية اختلت توازنها أثناء نشر الغسيل وسقطت من شرفة منزلها، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.