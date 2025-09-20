محافظ الدقهلية يوجه بحملة لرفع القمامة والإشغالات فى مدينة ميت غمر

إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشن حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمدينة ميت غمر، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها تفقد خلالها ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمنطقة دقادوس وعدد من شوارع المدينة.

وكلف المحافظ برفع كافة تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، إلى جانب غسيل ودهان البردورات، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري.

وخلال جولته، شدد "مرزوق" على أن عودة الإشغالات إلى الشوارع أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن "المواطن الدقهلاوي يستحق شوارع نظيفة ومنظمة تعكس الوجه الحضاري للمدينة".

وأوضح المحافظ، أن الحملة شملت الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة، لافتًا إلى أن الهدف هو استعادة الشكل الجمالي والبيئي لميت غمر، والتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة التكدسات والاختناقات المرورية.

ووجه مرزوق لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بشن حملات متواصلة لتحسين مستوى النظافة العامة ومصادرة طقم صوت التوكتوك وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة ستستمر بشكل يومي في كافة المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار النتائج الإيجابية لهذه الحملات.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة.