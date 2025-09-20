إعلان

"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات القطار بسوهاج

03:13 م السبت 20 سبتمبر 2025

قضبان السكة الحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بقرية برديس التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بالحادث، وبالفحص تبيّن مصرع "عمر. ف" 41 عامًا، مقيم بمنشأة برديس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب عجلات القطار شريط السكة الحديد محافظة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر