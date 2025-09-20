"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات القطار بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بقرية برديس التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بالحادث، وبالفحص تبيّن مصرع "عمر. ف" 41 عامًا، مقيم بمنشأة برديس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.