بالصور - كرفانات بدل دورات مياه لدعم مدرسة بالوادي الجديد

11:11 ص السبت 20 سبتمبر 2025
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن دعم مدرسة بمدينة الخارجة بكرفانات دورات مياه استعدادًا للعام الدراسي الذي سيبدأ غدًا الأحد.

وأكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى دعم مدرسة السبطل البحري بمدينة الخارجة بمجموعة كرفانات دورات مياه في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة المدرسة، بما يتيح استمرار الدراسة بها وعدم نقل الطلاب إلى أقرب مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف سامي فضل أن الكرفانات تعمل كدورات مياه بشكل آمن لخدمة طلاب المدرسة، وذلك لحين الانتهاء من مشروع صيانة ورفع كفاءة المبنى، لضمان بدء الدراسة في موعدها، بدلًا من نقل الطلاب لأي مدرسة أخرى، خاصة أن المدرسة تستقبل عددًا كبيرًا من الطلاب من الأحياء الشعبية بمدينة الخارجة.



الوادي الجديد دورات مياه وزارة التربية والتعليم
