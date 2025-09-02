إعلان

بعد ضبط مصنع مخدرات فايد.. حبس المتهمين 15 يومًا

11:45 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سجن- أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية بحبس شخصين من ذوي المعلومات الجنائية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بإدارة مصنع لتصنيع المواد المخدرة بمدينة فايد.

كانت الأجهزة الأمنية قد داهمت الوكر السري، وعثرت بداخله على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وكميات من المواد المخدرة المصنعة والخام، بالإضافة إلى مكبس وأدوات تستخدم في عمليات التصنيع والتغليف.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز والمضبوطات، التي شملت أيضًا سيارة ومبالغ مالية، وقررت حبسهما مع استمرار التحريات لكشف أبعاد نشاطهما الإجرامي.

