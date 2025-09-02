بسبب المخدرات.. الإعدام لـ"أودي" والمؤبد لـ4 في قتل شاب بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بنها - مستأنف - برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول "محمد م. ص" الشهير بـ "أودي"، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، فيما برأت باقي المتهمين.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين، وعلى رأسهم "أودي"، عقدوا العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهم تتعلق بتجارة المخدرات في الخانكة.

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي استدرج الضحية إلى وكرهم بزعم حل النزاع، وفور وصوله، أطلق المتهم الأول عليه وابلًا من الرصاص من بندقية آلية فأرداه قتيلًا، بينما قام باقي المتهمين بمؤازرته ومنع الضحية من المقاومة أو الهرب.