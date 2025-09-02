إعلان

بعد شكوى على السوشيال.. حملة نظافة عاجلة بخليج نعمة (صور)

06:35 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

في استجابة فورية لشكوى تداولها مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تراكم القمامة، أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ حملة نظافة مكثفة بمنطقة خليج نعمة الحيوية.

قال اللواء نادر علام، رئيس المدينة، إنه فور رصد الشكوى، جرى استهداف المنطقة المحددة ورفع كافة المخلفات التي كانت مكدسة في الصناديق المخصصة لها، مؤكدًا فرض متابعة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للقطاع السياحي الهام.

تأتي هذه الاستجابة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، بالتواصل الفعال مع المواطنين ومتابعة شكواهم عبر كافة المنصات، والعمل على حلها بشكل فوري لتقييم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

خليج نعمة حملة نظافة عاجلة حملة نظافة بخليج نعمة تراكم القمامة بخليج نعمة شرم الشيخ
