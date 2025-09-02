إعلان

سقط عليه عرق خشب.. مصرع مشرف زراعي أثناء تنفيذ حملة إزالة بقنا

02:38 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مشرف زراعي مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط عرق خشب على رأسه خلال تنفيذ حملة إزالة لمنزل، في قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع مشرف زراعي خلال تنفيذ حملة إزالة داخل قرية المراشدة، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع خالد، يبلغ من العمر 50 عامًا، مشرف زراعي، إثر سقوط عرق خشب خلال تواجده في تنفيذ حملة إزالة لمنزل في منطقة الكياحيل في قرية المراشدة مركز الوقف.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

