بيطري الإسماعيلية يحقق نسب تحصين قياسية للماشية ضد الحمى القلاعية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية مجهوداتها في تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية “سات وان”، بجانب تكثيف حملات المرور على الصيدليات البيطرية ومراكز بيع الأدوية بالمحافظة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة المنتشرة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

وأعلن الدكتور هاني عبد الخالق، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، أن المديرية تمكنت خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس 2025 من تحقيق نسبة تحصين بلغت 117.5% للأبقار والجاموس، حيث جرى تحصين عدد 55,377 رأسًا من إجمالي 47,128 رأسًا وفقًا لحصر عام 2020. وأوضح أن النسبة المرتفعة جاءت نتيجة تحصين عدد من الحيوانات المضافة بعد الحصر الرسمي، ما يعكس حرص المربين على الاستجابة للحملة القومية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم كذلك تحصين عدد 414 رأسًا من الأغنام والماعز بنسبة 3.4% من إجمالي 11,980 رأسًا بالمحافظة طبقًا لحصر عام 2020، ليصل إجمالي ما جرى تحصينه خلال الحملة إلى 56,489 رأسًا من جملة 59,108 رأسًا، بنسبة إجمالية بلغت 95.57%.

وأشار إلى أن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية قد انطلقت في 16 أغسطس الجاري وتستمر لمدة شهر كامل، داعيًا مُربي الماشية إلى التوجه للوحدات البيطرية المنتشرة بالمراكز والقرى، والتي يبلغ عددها 39 وحدة بيطرية، لتحصين حيواناتهم وحمايتها من مخاطر الإصابة بالمرض.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية الطب البيطري حملاتها للمرور على الصيدليات البيطرية بالمحافظة، حيث قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بالمديرية بالتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، بالإضافة إلى إجراء معاينات ميدانية لبعض المراكز والصيدليات بهدف استخراج التراخيص اللازمة والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة. كما شملت الحملات التفتيش على صلاحية الأدوية البيطرية المتداولة داخل الصيدليات بنطاق القنطرة غرب ومنطقة التعاون بمدينة الإسماعيلية.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها المستمر على الارتقاء بمنظومة الخدمات البيطرية بالمحافظة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للثروة الحيوانية، بما يساهم في دعم القطاع الزراعي والحيواني وتحقيق الأمن الغذائي.