هشم رأسه بالشاكوش.. تجديد حبس تاجر خردة قتل صديقه فى صحراء قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت جهات التحقيق في قنا، تجديد حبس تاجر خردة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه العامل في نفس المهنة وسرقة "التروسيكل" الخاص به، بعدما استدرجه إلى صحراء قرية السماينة بمركز نجع حمادي وهشم رأسه بالشاكوش.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن وسط الجبال بمنطقة السماينة، وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى محمد. ر، 24 عامًا، عامل خردة مقيم بساحل نجع حمادي، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه البالغ من العمر 25 عامًا من قرية الحلفاية بحري.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج صديقه بحجة تحميل خردة، ثم غدر به وضربه بالشاكوش حتى فارق الحياة، وألقى بجثمانه في الصحراء قبل أن يُعثر عليه متعفنًا.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة وإخفاء "التروسيكل"، وأعيدت المركبة لأسرة القتيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسه ثم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.