إعلان

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بالفيوم

01:47 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم- حسين فتحى:

لقى شاب مصرعه وإصابة آخر نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى فى محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالطريق الدائرى الذى يربط مدينة الفيوم بباقي مدن المحافظة، تسبب فى مصرع شاب يدعى محمد ق - 32 عاما، وإصابة آخر.

تبين من معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن المتوفى كان يقود دراجة بخارية بسرعة زائدة وأثناء محاولته تفادى سيارة ملاكى اصطدم بها من الخلف، ثم سقط على الأرض وهو وشخص آخر أن برفقته، مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة زميله.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى جامعة الفيوم، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى مصرع شخص حادث تصادم الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح