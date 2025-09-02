مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

لقى شاب مصرعه وإصابة آخر نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى فى محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالطريق الدائرى الذى يربط مدينة الفيوم بباقي مدن المحافظة، تسبب فى مصرع شاب يدعى محمد ق - 32 عاما، وإصابة آخر.

تبين من معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن المتوفى كان يقود دراجة بخارية بسرعة زائدة وأثناء محاولته تفادى سيارة ملاكى اصطدم بها من الخلف، ثم سقط على الأرض وهو وشخص آخر أن برفقته، مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة زميله.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى جامعة الفيوم، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.